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15:57, 5 июля 2024Бывший СССР

В Казахстане трое человек отравились газом в воинской части

МО Казахстана: в воинской части в Арыси трое человек отравились газом

Фото: Natalia Kokhanova / Shutterstock / Fotodom

Трое человек отравились газом в воинской части в Арыси при очистке системы канализации. Об этом сообщило министерство обороны (МО) Казахстана в Telegram.

По данным оборонного ведомства, двое гражданских и двое военнослужащих пытались спасти рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который упал в колодец при проведении работ. В результате этого пришедшие на помощь люди также не смогли выбраться на поверхность, троим из них не удалось выжить, один рабочий и один военнослужащий находятся в больнице.

«Происшествие имело место во время спасения рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец. Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих по контракту из-за ухудшения состояния также не смогли выбраться на поверхность», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со своим российским коллегой в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Разговор с казахстанским лидером завершил серию двусторонних встреч с лидерами различных стран, которые Путин проводил перед саммитом ШОС.

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      Александр Курбатов
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