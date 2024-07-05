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17:00, 5 июля 2024Силовые структуры

Журналиста Кара‑Мурзу перевели из колонии в тюремную больницу

Осужденного за госизмену журналиста Кара‑Мурзу перевели из колонии в больницу

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) перевели из омской колонии № 6 в тюремную больницу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его жена.

По ее словам, адвокатов к Кара-Мурзе не пустили.

Ранее сторона защиты сообщала, что во время нахождения в СИЗО у журналиста обострились последствия отравлений, которые он перенес в 2015 и 2017 годах. Адвокат заявлял, что будет добиваться освобождения подзащитного из колонии по состоянию здоровья.

14 мая Верховный суд России отклонил кассационную жалобу адвоката журналиста и подтвердил 25-летний приговор. Месяцем ранее Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о Вооруженных силах России. Своей вины журналист не признает.

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      Илона Палей
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