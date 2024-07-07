Определились все полуфиналисты Евро-2024

Сборные Англии и Нидерландов стали последними полуфиналистами чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Англичане победили швейцарцев, а голландцы — турков. В полуфинале команды сыграют между собой. Матч 1/2 финала турнира состоится 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Определились все полуфиналисты Евро-2024

9 июля сборная Испании встретится с Францией на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Днем позднее между собой сыграют Англия и Нидерланды на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Cуперкомпьютер статистической компании Opta назвал сборную Испании фаворитом среди всех участников 1/2 финала Евро, оценив шансы команды на победу в 32 процента. Вторая в списке фаворитов — сборная Франции с 27 процентами.

Сборная Англии вырвала победу у Швейцарии по пенальти

Фото: Martin Meissner / AP

Встреча между командами прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» и завершилась победой англичан в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Команды ни разу не попали в створ в первом тайме. Первый мяч на 75-й минуте нападающий швейцарцев Бреэль Эмболо забил в угол ворот. Через пять минут счет полузащитник Букайо Сака пробил низом в дальний угол и сравнял счет.

В дополнительное время команды не отметились голами. В серии пенальти первым забил полузащитник англичан Коул Палмер. Затем промахнулся швейцарец Мануэль Обафеми Аканджи. Далее у англичан отличились Беллингем, Сака, Тони и Александер-Арнолд, что обеспечило команде выход в полуфинал Евро-2024.

Сборная Англии ни разу не становилась победителем чемпионата Европы. Команда участвовала в 10 из 16 турниров, начиная с 1968 года. Лучшим результатом является выход в полуфинал в 1968, 1996 и 2020 годах. В последний раз англичане проиграли в решающем матче итальянцам в серии пенальти.

Фото: Fiona Noever / Reuters

Сборная Швейцарии также не добивалась успеха на Евро. Сборная вылетала во всех своих четырех четвертьфиналах на ЧМ и Евро, что является антирекордом среди европейских сборных. Команда квалифицировалась на последние пять чемпионатов Европы подряд. Лучшим результатом швейцарцев на Евро является выход в 1/4 финала на домашнем турнире в 2008 году.

Тренер англичан Гарет Саутгейт ответил на критику команды

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт извинился перед болельщиками за отсутствие яркой игры, отметив, что главным для его подопечных был результат. Специалист обратил внимание на то, что в его команде молодые игроки, которые выступают против сборных с очень хорошо организованной защитой.

Мы никогда не были в финале за пределами Англии, никогда не выигрывали Евро. Эту историю мы и хотим создать Гарет Саутгейт главный тренер сборной Англии

Нидерланды за шесть минут перевернули игру с Турцией и заработали последнюю путевку в полуфинал

Встреча прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе» и завершилась со счетом 2:1 в пользу голландцев. На 35-й минуте первый мяч головой забил защитник турецкой команды Самет Акайдин. На 70-й минуте счет сравнял защитник Стефан де Врей. Через шесть минут автоголом отметился защитник Мерт Мюльдюр, что помогло голландцам одержать волевую победу.

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Нидерланды единственный раз побеждали на чемпионате Европы в 1988 году, обыграв в решающем матче сборную СССР со счетом 2:0. Лучшим результатом сборной Турции на Евро является выход в полуфинал турнира в 2008 году. Тогда турки уступили Германии.

Болельщики Турции использовали «волчье приветствие»

Болельщики сборной Турции во время исполнения гимна страны перед матчем четвертьфинала Евро-2024 против команды Нидерландов использовали «волчье приветствие», за которое был ранее дисквалифицирован защитник национальной команды Мерих Демирал.

Демирал отпраздновал гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала турнира символом «Серых волков» (движения, в основе идеологии которого лежит пантюркизм — мечта о великой секулярной Турции, которая объединит все «туранские» народности на основе крови — прим. «Ленты.ру»). После этого Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в отношении защитника и отстранил его на два матча.

На матч с участием сборной Турции в Берлин также приехал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Политик был возмущен дисквалификацией Демирала за показанный на Евро жест.