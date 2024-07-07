Болельщики сборных Турции и Нидерландов устроили драку после матча Евро-2024

Болельщики Турции и Нидерландов устроили драку после матча 1/4 финала Евро-2024

Болельщики сборных Турции и Нидерландов устроили драку после матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом в соцсети Х сообщил турецкий телеканал Tele1, опубликовав видео драки.

На кадрах видно, как фанаты пинали друг друга и срывали национальную символику. Официальные ведомства Турции и Нидерландов произошедшее пока не прокомментировали.

Встреча между Турцией и Нидерландами прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе» и завершилась со счетом 2:1 в пользу голландцев. На 35-й минуте первый мяч забил защитник турецкой команды Самет Акайдин. На 70-й минуте счет сравнял защитник Стефан де Врей. Через шесть минут автоголом отметился защитник Мерт Мюльдюр, что помогло голландцам одержать победу.

На матч с участием сборной Турции в Берлин приехал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он зашел в раздевалку к футболистам и утешил их.