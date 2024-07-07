Российский хоккеист рассказал об инциденте с пьяной девушкой в номере

Игрок «Колорадо» Ничушкин: ситуацию с пьяной девушкой в номере в 2023-м раздули

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант» об инциденте с пьяной девушкой в номере в 2023 году.

Хоккеист заявил, что у него был сложный сезон, операция и травма плеча. «Я знал, что этот раунд точно не буду играть, потому что после укола нужен какое-то время покой, иначе он не подействует никак. В итоге принял не самое хорошее решение, с друзьями посидели. Утром у меня был самолет, я уже улетел из города. И та ситуация с девушкой, на самом деле, никакого отношения ко мне не имеет», — поделился Ничушкин, подчеркнув, что ситуация была раздута.

Весной 2023-го сообщалось, что в гостиничном номере Ничушкина в Сиэтле нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

В мае 2024-го НХЛ отстранила Ничушкина на полгода, переведя его на третий этап помощи игрокам лиги. В этот период спортсмен не будет получать заработную плату. В январе 2024-го россиянин уже участвовал в программе помощи, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019-го. В сезоне-2022/2023 россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.