В Госдуме оценили отказ российских борцов от участия в ОИ-2024

Депутат Журова назвала отказ российских борцов от участия в ОИ-2024 ожидаемым

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила отказ российских борцов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит РБК.

Журова заявила. что решение борцов было ожидаемым, так как справедливый отбор был нарушен на стадии, когда Международный олимпийский комитет решал, кто из спортсменов поедет на Игры. «Понятно, что для остальных стран наши спортсмены — это высокая конкуренция», — добавила депутат.

Ранее Федерация спортивной борьбы России объяснила отказ представителей сборной страны от участия в Играх в Париже. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Олимпиаду.

Об отказе российских борцов от участия в Играх-2024 стало известно 6 июля. На Игры были приглашены десять представителей этого вида спорта из России, семерых из них Национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины потребовали отстранить от соревнований.

