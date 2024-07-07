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14:12, 7 июля 2024Мир

В Кремле высказались о восстановлении отношений России и Европы

Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений России и Европы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Heinz-Dieter Falkenstein / Globallookpress.com

Помощник президента Юрий Ушаков затруднился ответить на вопрос о восстановлении отношений России и Европы. Высказывание представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Трудно сказать, мне на хватает фантазии», — заявил Ушаков Зарубину, спросившему о сроках возвращения отношений с Европой на уровень до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра председательствующей в Совете Евросоюза Венгрии Виктора Орбана. По словам российского лидера, «состоялся обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальной международной повестке, в том числе и по украинскому кризису». Политики обсудили возможные пути урегулирования конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил визит Орбана в Россию, а премьер Эстонии Кая Каллас назвала венгерского коллегу смутьяном. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев счел такую реакцию западных политиков показателем того, что Евросоюзу и США нужна война, а не мир.

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      Константин Лысяков
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