В Кремле высказались о восстановлении отношений России и Европы

Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений России и Европы

Помощник президента Юрий Ушаков затруднился ответить на вопрос о восстановлении отношений России и Европы. Высказывание представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Трудно сказать, мне на хватает фантазии», — заявил Ушаков Зарубину, спросившему о сроках возвращения отношений с Европой на уровень до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра председательствующей в Совете Евросоюза Венгрии Виктора Орбана. По словам российского лидера, «состоялся обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальной международной повестке, в том числе и по украинскому кризису». Политики обсудили возможные пути урегулирования конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил визит Орбана в Россию, а премьер Эстонии Кая Каллас назвала венгерского коллегу смутьяном. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев счел такую реакцию западных политиков показателем того, что Евросоюзу и США нужна война, а не мир.