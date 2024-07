Названа помеха для распространения электрокаров

AAAI: каждая пятая зарядная станция в США оказалась нерабочей

Специалисты Гарвардской школы бизнеса (HBS) проанализировали состояние зарядных станций для электромобилей в США. Исследование опубликовано в материалах Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).

Ученые проанализировали состояние зарядных станций для электрокаров по всему миру с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты использовали данные из Северной Америки, Европы и Азии за последние 10 лет. Оказалось, что около 20 процентов зарядных станций в США не работают — то есть каждая пятая станция в стране неисправна.

В исследовании сообщается, что американские станции испытывают «критические проблемы с надежностью». Проблему качества назвали очередной помехой для распространения электромобилей в стране. «Представьте, что вы идете на традиционную заправку, и в двух случаях из десяти насосы неисправны», — заметил научный сотрудник HBS Омар Асенсио. По его словам, в этом случае владельцы машин с бензиновым или дизельным двигателем подняли бы бунт.

Также в отчете говорится, что зарядные станции неравномерно распределены по территории США. Как правило, они сконцентрированы в крупных населенных пунктах и богатых кварталах, а в сельской местности и небольших городах встречаются гораздо реже. Некоторые часы страны, где отсутствуют станции, исследователи назвали «пустыней».

Ранее журналисты издания ArsTechnica заявили, что американские потребители стали реже покупать электрические автомобили. Причиной назвали высокие цены на электрокары и отсутствие инфраструктуры.