В МИД России высказались о приезде Канье Уэста в Москву

Замглавы МИД России Рябков одобрил приезд Канье Уэста в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву. Его слова приводит издание «Международная жизнь».

Представитель министерства одобрил посещение России музыкантом. По его словам, визит Уэста в Москву позволяет американцам «незашоренно посмотреть на Россию». «Мы открыты к миру. Чем больше к нам приедет исполнителей с мировыми именами, тем лучше», — пояснил он.

Рябков подчеркнул, что многие зарубежные артисты находятся под влиянием иностранной пропаганды. Кроме того, Запад активно пытается отлучить россиян от международной культурной жизни. «Это от собственной ущербности, от понимания того, что если дать возможность публике восхититься творчеством, талантами и достижениями россиян, то тогда эта самая публика, может быть, в какой-то момент задаст вопрос в лоб: "А что вы нам тут лапшу на уши в отношении России последние годы вешаете?"» — пояснил он.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его марки Yeezy. В концертном агентстве TCI заявили, что выступления артиста в России не обсуждались и не планировались.

1 июля музыкант покинул Россию. Знаменитость отправился в Берлин с пересадкой в Стамбуле, Турция.