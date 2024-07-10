«Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста за рекордные деньги

«Барселона» отказалась продавать 16-летнего Ямаля за рекордные деньги в ПСЖ

Руководство каталонской «Барселоны» отказалось продавать 16-летнего нападающего Ламина Ямаля за рекордные деньги во французский ПСЖ. Об этом сообщает EFE.

По информации источника, в клубе считают Ямаля важной частью команды и не допускают его продажу. Сумма предложения ПСЖ составляла 250 миллионов евро, что могло сделать этот трансфер самым дорогим в истории футбола. Отмечается, что прописанная в контракте Ямаля с каталонцами сумма отступных составляет один миллиард евро.

9 июля Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Форвард отличился на 21-й минуте полуфинального матча чемпионата Европы 2024 года против команды Франции обводящим ударом из-за пределов штрафной. 13 июля Ямалю исполнится 17 лет.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». Он выступает за команды с 2023 года. В составе команды футболист провел 38 матчей и забил пять мячей.