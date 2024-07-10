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10:14, 10 июля 2024Спорт

Мбаппе оценил свое выступление на Евро-2024

Форвард сборной Франции Мбаппе назвал свое выступление на Евро-2024 провальным

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил свое выступление на Евро-2024. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Мбаппе заявил, что не играл хорошо, и назвал чемпионат Европы провальным. «Я хотел стать чемпионом Европы… Сейчас поеду в отпуск, хорошо отдохну, это принесет мне много пользы, тогда буду готовиться начать новую жизнь. Впереди еще много дел», — добавил форвард.

В полуфинале Евро-2024 Франция проиграла Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В первой встрече группового этапа Евро-2024 18 июня Мбаппе получил перелом носа. На следующие игры, кроме полуфинальной, форвард выходил в специальной маске. Всего на турнире он забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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