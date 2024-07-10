Кущ: Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав членство Индии в Совбезе ООН

Украинский аналитик Алексей Кущ заявил, что президент России Владимир Путин совершил «беспроигрышный ход», поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных наций (СБ ООН). Он также выразил сожаление в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) из-за того, что Киев упустил данную возможность.

«Если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России», — написал он. При этом несогласие стран Запада лишь сблизит Индию и РФ, обеспокоился аналитик. «Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости», — добавил Кущ.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву демонстрирует провал попыток Запада изолировать Россию. Помимо этого, журналисты обратили внимание, что развитие контактов в области сооружения атомных станций в Индии по российской технологии также означает, что государства будут «связаны на десятилетия вперед».