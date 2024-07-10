Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:56, 10 июля 2024Интернет и СМИ

В Кремле заявили о нагнетании напряженности западными СМИ во время саммита НАТО

Песков заявил, что западные СМИ нагнетают напряженность на фоне саммита НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ создают напряженность на фоне саммита НАТО. Об этом он заявил журналистам «Осторожно Media».

Представитель Кремля прокомментировал публикацию CNN об ожидании диверсий на американские военные базы в Европе от российской стороны. «Во-первых, неясно, насколько это соответствует действительности. Во-вторых, на фоне саммита НАТО СМИ неизбежно нагнетают напряженность», — заявил он.

Ранее Песков отказался комментировать публикации об увольнении индийцев из российской армии. Он заявил, что в Кремле не собирались давать комментарии об этой публикации.

До этого телеканал CNN объяснил, что США повысили уровень готовности на своих базах в Европе из-за ожидания саботажа со стороны Москвы. Сообщалось, что данные о диверсиях с российской стороны получила американская разведка.

В конце июне CNN сообщил, что военные базы США в Европе перевили в состояние повышенной готовности.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти сдались добровольно». Соратник Кадырова показал пленных украинцев и объяснил, чем они отличаются от чеченцев

      На Украине появились услуги по перелому конечностей ради отсрочки от мобилизации

      В попытках Киева устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» увидели западный след

      Раскрыты возможные сроки новых переговоров России и Украины

      В Совфеде ответили на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы

      Мужчина случайно насадил себя на рыболовный крючок и едва не истек кровью в океане

      В Европе назвали срок начала перевода доходов от российских активов Украине

      Стало известно о возвращении Меладзе в Россию

      Названы способные привести к трагедии ошибки россиян на отдыхе

      В Москве вынесли приговор облившему сверстника бензином подростку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше