В Кремле заявили о нагнетании напряженности западными СМИ во время саммита НАТО

Песков заявил, что западные СМИ нагнетают напряженность на фоне саммита НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ создают напряженность на фоне саммита НАТО. Об этом он заявил журналистам «Осторожно Media».

Представитель Кремля прокомментировал публикацию CNN об ожидании диверсий на американские военные базы в Европе от российской стороны. «Во-первых, неясно, насколько это соответствует действительности. Во-вторых, на фоне саммита НАТО СМИ неизбежно нагнетают напряженность», — заявил он.

Ранее Песков отказался комментировать публикации об увольнении индийцев из российской армии. Он заявил, что в Кремле не собирались давать комментарии об этой публикации.

До этого телеканал CNN объяснил, что США повысили уровень готовности на своих базах в Европе из-за ожидания саботажа со стороны Москвы. Сообщалось, что данные о диверсиях с российской стороны получила американская разведка.

В конце июне CNN сообщил, что военные базы США в Европе перевили в состояние повышенной готовности.