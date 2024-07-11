Овечкин оценил игру Роналду на Евро-2024

Овечкин: Роналду старался на провальном для сборной Португалии Евро-2024

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024. Мнением он поделился в беседе на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Понятное дело, что провальный чемпионат, но я думаю, что он старался, он не хотел так закончить чемпионат», — заявил Овечкин. Он отметил, что для болельщиков дорогого стоит видеть, как играет Роналду.

Роналду впервые в карьере остался без голов на крупном международном турнире среди сборных. На Евро-2024 39-летний португалец провел все пять матчей, отметившись одной результативной передачей.

Португалия вылетела в 1/4 финала Евро-2024, проиграв Франции. Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, а в серии пенальти были точнее французы.