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23:52, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Знакомые напавшего на Трампа рассказали о его «комично плохих» навыках стрельбы

NYP: покушавшийся на Трампа Мэтью Крукс был «комично плох в стрельбе»
СюжетСтрельба в школе
Томас Мэтью Крукс

Томас Мэтью Крукс. Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа, был «комично плох в стрельбе», когда учился в школе. Об этом The New York Post (NYP) рассказали бывшие одноклассники стрелка.

Они поделились, что Крукс не смог попасть по мишеням во время отбора в стрелковую команду. «Он попробовал… и был таким комично плохим стрелком, что не смог попасть в команду и ушел после первого дня», — отметили собеседники издания.

По их словам, Крукс был одиночкой со странной манерой общения. Одноклассники подростка сообщили, что его поведение вызывало беспокойство у окружающих, особенно из-за наличия у него доступа к оружию. Однако те, кто учился с Круксом в старшей школе, не вспомнили ничего подозрительного в его действиях или высказываниях.

Ранее стало известно, что Мэтью Крукс являлся членом стрелкового клуба.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политика ранили в ухо, от последующих выстрелов его заслонили охранники.

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      Марина Совина
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