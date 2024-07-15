Знакомые напавшего на Трампа рассказали о его «комично плохих» навыках стрельбы

NYP: покушавшийся на Трампа Мэтью Крукс был «комично плох в стрельбе»

Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа, был «комично плох в стрельбе», когда учился в школе. Об этом The New York Post (NYP) рассказали бывшие одноклассники стрелка.

Они поделились, что Крукс не смог попасть по мишеням во время отбора в стрелковую команду. «Он попробовал… и был таким комично плохим стрелком, что не смог попасть в команду и ушел после первого дня», — отметили собеседники издания.

По их словам, Крукс был одиночкой со странной манерой общения. Одноклассники подростка сообщили, что его поведение вызывало беспокойство у окружающих, особенно из-за наличия у него доступа к оружию. Однако те, кто учился с Круксом в старшей школе, не вспомнили ничего подозрительного в его действиях или высказываниях.

Ранее стало известно, что Мэтью Крукс являлся членом стрелкового клуба.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политика ранили в ухо, от последующих выстрелов его заслонили охранники.