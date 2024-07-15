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11:11, 15 июля 2024Бывший СССР

В Грузии назвали срок начала действия закона об иноагентах

Миканадзе: закон об иноагентах заработает в Грузии через несколько недель

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии через несколько недель заработает закон об иноагентах. Такой срок начала действия документа назвал глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе, его слова передает ТАСС.

«Я напомню, что закон еще не вступил в силу. Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы», — объяснил Миканадзе.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах. Документ предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 процентов доходов из-за рубежа. За него проголосовали 84 парламентария, против — 30.

Через несколько дней на закон об иноагентах наложила вето президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако 28 мая в парламенте республики преодолели его. 3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон.

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      Екатерина Грищенко
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