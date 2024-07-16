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11:59, 16 июля 2024Россия

«Фашисты есть фашисты». В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским военнопленным

Песков назвал фашистами солдат «Азова», расстрелявших российского бойца

Кадр: «УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» во ВКонтакте

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, сделанную членами украинского националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), на которой они расстреливают безоружного российского военнослужащего.

Фашисты есть фашисты. (…) Надо так и относиться, и их нужно уничтожать

Дмитрий Песковпредставитель Кремля

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России, находящиеся на передовой, занимаются именно этим. Он также подчеркнул, что в РФ собирается судебная база по подобным преступлениям. «Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — пояснил он.

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

СКР взялся за расследование обстоятельств расстрела бойца ВС РФ

В Следственном комитете России (СКР) будут расследовать обстоятельства расстрела российского военнослужащего. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских солдат.

Ролик с расправой над российским военным опубликовали в сети накануне сами азовцы. Он сопровождается подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты». На кадрах военнопленному несколько раз стреляют в лицо, в этот момент он не оказывает никакого сопротивления.

Кадр: «УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» во ВКонтакте

Действия азовцев назвали нарушением Женевской конвенции

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов не удивился опубликованному в сети ролику. «Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как "Азов", которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях», — сказал он. Алаудинов указал, что это является нарушением Женевской конвенции.

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Видеозапись прокомментировал также заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — отреагировал политик.

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      Анастасия Алимпиева
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