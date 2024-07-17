Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

Президент Польши Дуда: победа РФ в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО

Президент Польши Анджей Дуда посчитал, что успех России в конфликте на Украине может привести к началу ее войны с НАТО.

Он также назвал Россию самой большой угрозой НАТО и добавил, что альянс готовится к вероятному столкновению.

Дуда призвал сдерживать Россию солдатами и танками

В интервью изданию Wirtualna Polska на вопрос, готовится ли НАТО к войне, Дуда ответил: «В некотором смысле да». Он вспомнил поговорку «хотите мира — готовьтесь к войне» и указал, что «альянс должен быть достаточно сильным, чтобы сделать невыгодным нападение на него».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Назвав Россию самой большой и прямой угрозой безопасности всего НАТО, Дуда отметил, что в этом убеждены все члены альянса и нет больше страны, которая бы не рассматривала вероятность войны.

Он также указал, что потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка, если Украине «позволят проиграть».

Если российскому империализму не дать отпор и этот жестокий клинок Путина не будет притуплен, то этот прожорливый монстр захочет атаковать снова и снова Анджей Дуда президент Польши

Президент Польши также посчитал, что Россию необходимо сдерживать танками, системами противоракетной обороны, отличной подготовкой и солдатами, которые смогут победить в потенциальном конфликте. «Запад не боится, Запад будет готов и сплочен, чтобы защитить себя от нападения. (…) Мы вооружимся, чтобы никто не смог на нас напасть», — выразился Дуда.

Вступление Украины в НАТО Дуда назвал необратимым путем

Говоря об итогах прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО, Дуда указал, что Украина может быть довольна его итогами, так как Киев, по мнению польского лидера, получил четкий сигнал о необратимости пути в альянс. «России также был послан сигнал о том, что решение о приеме в НАТО принимаем мы — только НАТО и только та страна, которая к этому членству стремится», — добавил Дуда.

В то же время он указал, что на саммите не было принято никаких принципиальных и революционных решений по функционированию альянса или размещению войск на восточном фланге, но подписанные декларации «повышают безопасность НАТО».

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При этом на самом саммите он с сожалением констатировал, что не все страны НАТО едины в подходе к вопросу о членстве Украины. «Все указывает на то, что не удастся получить то, чего я добивался для Украины в течение последних месяцев и за год от последнего саммита НАТО», — высказался Дуда о принятии Киева в НАТО.

Ранее президент заявлял о возвращении холодной войны из-за России

По мнению Дуды, действия России привели к возобновлению холодной войны. В сложившейся ситуации виноваты не США, а «имперские амбиции Москвы», заявлял он.

Также Дуда отверг уступки Украиной территорий ради установления мира с Россией. «Если есть кто-то, кто хочет отдать России кусок украинской земли, и он не украинец, то пусть отдаст кусок своей земли России», — сказал он, добавив, что в случае военного поражения Украины «будет еще одна война, потому что Россия снова нападет».

По словам Дуды, единственный способ завершить вооруженный конфликт — «наказать российский империализм на Украине».