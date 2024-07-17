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17:17, 17 июля 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: система ПВО уничтожила дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области и уничтожила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, дрон относился к типу самолетных. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в МО.

Белгородская область регулярно подвергается ударам ВСУ. Власти региона заявляли, что области необходимы дополнительные меры защиты.

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По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, с начала спецоперации были ранены более тысячи жителей области.

В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что операция армии России по созданию зоны безопасности в граничащей с Белгородской Харьковской области будет продолжена до ее успешного завершения.

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      Марк Леонов
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