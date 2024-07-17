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07:32, 17 июля 2024Россия

В Госдуме введут систему распознавания лиц для депутатов

«Ведомости»: в Госдуме устновят систему распознавания лиц к 6 сентября

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуме введут систему распознавания лиц для депутатов и сотрудников палаты. Об этом пишут «Ведомости».

Устройства установят на 2-м подъезде (со стороны старого здания в Охотном Ряду) и на 10-м подъезде (со стороны нового здания в Георгиевском переулке) до 6 сентября — к началу осенней сессии. После систему планируют расширить. Сотрудников нижней палаты призвали сменить фотографию для базы.

По словам источника издания, не все депутаты могут быть довольны введением новой системы.

Ранее сообщалось, что 4 июля в ходе пленарного заседания Госдумы первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил запретить депутатам иметь жилье за рубежом. Инициативу поручили изучить главе Комитета по вопросам безопасности Василию Пискареву.

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      Юлия Мискевич
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