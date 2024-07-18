«Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

Маск потребовал от Шольца объяснить слова комика о покушении на Трампа

Американский предприниматель Илон Маск призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца объяснить слова немецкого комика Себастьяна Хотца. Ранее тот выложил в своих соцсетях пост с одобрением покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. На своей странице в соцсети X миллиардер выразил возмущение в связи с произошедшим.

Тот, кто желает ухода из жизни ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое? Илон Маск главный исполнительный директор Tesla Motors

Себастьян Хотц является работником государственной радиостанции «Радио Берлина и Бранденбурга» (RBB). На фоне этого американский бизнесмен решил обратиться напрямую к главе государства, гражданином которого является скандальный комик. Пока ответа от властей Германии не поступало.

Олаф Шольц Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В одном из постов Хотц высказал надежду на возможную смерть Маска

Причиной негодования американского миллиардера стала не только положительная реакция Хотца на покушение на Трампа, совершенное 13 июля во время выступления политика в Пенсильвании, но и высказанная комиком надежда на смерть самого Маска.

В одном из своих последних постов сотрудник RBB заметил, что ничто в этом мире не дает ему большей надежды, чем слова бизнесмена о том, что он может уйти из жизни при загадочных обстоятельствах.

Маск подчеркнул, что на фоне происходящих событий и подобных высказываний появилась потребность усилить меры безопасности. Бизнесмен высказал идею о создании летающих доспехов, которые позволили бы предотвратить любое покушение.

«Может быть, пришло время создать летающие металлические доспехи?» — поделился своей мыслью с подписчиками предприниматель.

Себастьян Хотц Кадр: Leipziger Messe / YouTube

Маск призвал Шольца к ответу, чтобы поддержать Трампа

Агентство Bloomberg заявляло, что Маск сделал крупное пожертвование в пользу предвыборной кампании Трампа. Информации о точной сумме данного взноса пока нет, однако источник агентства заметил, что это были «значительные» деньги.

Отвечая на поддержку миллиардера, Трамп заявил, что он готов предоставить Маску должность своего консультанта, если сумеет победить на грядущих выборах США. Кандидат в президенты страны заметил, что такой союзник позволил бы оказать серьезное влияние на вопросы экономики и безопасности границ.

Маск также прокомментировал недавнее покушение на Трампа на личной странице, заметив, что полностью поддерживает политика и желает ему скорейшего выздоровления.

Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление Илон Маск главный исполнительный директор Tesla Motors

Ранее Маск назвал кандидата от Демократической партии США Джо Байдена мрачной марионеткой СМИ и активистов. Он заметил, что американским лидером управляют извне.