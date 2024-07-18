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10:59, 18 июля 2024Россия

КС вынес постановление об эвтаназии бездомных животных

КС России: эвтаназия для бездомных животных должна быть исключительной мерой

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Эвтаназия для бездомных животных должна быть исключительной мерой. Такое постановление вынес Конституционный суд (КС) России.

Запрос в КС отправил Верховный суд республики Бурятия — региональные экоактивисты через суд требовали отменить пункт о праве региона отменить положение об эвтаназии бездомных животных на 31-й день содержания. Суд просил проверить на конституционность статью о праве регионов самим устанавливать правила обращения с бродячими животными из закона «Об ответственном обращении с животными».

«[Эвтаназия --] исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», — говорится в постановлении КС.

В России власти регионов борются с проблемой бездомных собак законами, разрешающими эвтаназию опасных животных. Документы, разрешающие такие радикальные меры, приняты на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия.

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      Марк Леонов
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