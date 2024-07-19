Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Сегодня
14:00 (Мск)
Анна Шмидлова
Будапешт
Диана Шнайдер
Сегодня
18:30 (Мск)
Элла Зайдель
Будапешт
Локомотив М
Завтра
15:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Крылья Советов
Завтра
17:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Завтра
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
Завтра
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
13:46, 19 июля 2024Спорт

Испанский футболист покрасил волосы в честь победы на Евро-2024

Кукурелья покрасил волосы в красный цвет в честь победы Испании на Евро-2024
Марк Кукурелья

Марк Кукурелья. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в честь победы на Евро-2024. Фото в новом образе он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«То, что обещано, — это долг», — подписал футболист серию фото, на которой предстал с красными волосами. Подписчики в комментариях оценили преображение Кукурельи и назвали его легендой.

Кукурелья вошел в символическую сборную Евро-2024 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он занял позицию крайнего левого защитника.

Чемпионат Европы прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Для команды эта победа на Евро стала четвертой в истории.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Глобальный сбой Windows посеял хаос по всему миру. Что стало его причиной и чего опасаться россиянам?

      SHAMAN анонсировал митинг у посольства США

      Поставки угля из России рухнули

      Назван срок окончания интенсивных дождей в Москве

      Беременная женщина застала мужа с любовницей на пляже

      Донецк остался без подачи воды

      Испанский футболист покрасил волосы в честь победы на Евро-2024

      В Грузии захотели амнистировать треть заключенных

      Раскрыт способ сэкономить место на бельевой веревке во время сушки одежды

      Уникальная ночная «серенада» дальневосточного леопарда попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше