Испанский футболист покрасил волосы в честь победы на Евро-2024

Кукурелья покрасил волосы в красный цвет в честь победы Испании на Евро-2024

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в честь победы на Евро-2024. Фото в новом образе он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«То, что обещано, — это долг», — подписал футболист серию фото, на которой предстал с красными волосами. Подписчики в комментариях оценили преображение Кукурельи и назвали его легендой.

Кукурелья вошел в символическую сборную Евро-2024 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он занял позицию крайнего левого защитника.

Чемпионат Европы прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Для команды эта победа на Евро стала четвертой в истории.