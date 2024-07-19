Сбой Microsoft затронул работу оргкомитета Олимпиады-2024

Сбой Microsoft затронул работу организационного комитета Олимпиады-2024 в Париже

Глобальный технический сбой в сервисах корпорации Microsoft затронул работу организационного комитета Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление оргкомитета.

В оргкомитете подтвердили, что этот инцидент повлиял на IT-деятельность. «Наши специалисты работают над тем, чтобы снизить влияние аварии на работу. В то же время мы решили задействовать наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить выполнение операций», — отмечается в сообщении.

Глобальный сбой в работе Windows затронул сферы авиаперевозок, СМИ и банкинга. В Microsoft заявили, что работают над стабилизацией работы сервисов.

Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр-2024, которая запланирована на 26 июля, оказалась на грани срыва. Союз артистов-исполнителей Франции объявил о забастовке из-за условий труда.

