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16:39, 19 июля 2024Мир

В США назвали химические оружие признаком отчаяния ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ применяют химическое оружие из-за отчаяния

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие в ходе боевых действий от отчаяния. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«На самом деле химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния», — заявил Джонсон.

По его словам, подобное оружие действует эффективно только в голливудских фильмах. Бывший аналитик предупредил, что использование запрещенного оружия приведет к эскалации конфликта и является «просто еще одним военным преступлением со стороны Украины».

18 июля военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ используют против российских военных химические препараты.

Ранее с таким же обвинением выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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      Елизавета Мытарева
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