В США объявили вспышку листериоза, которая охватила уже 12 штатов и унесла жизни двух человек, еще 28 госпитализированы. Об этом сообщил американский Центр по контролю за заболеваниями.
Жертвы инфекции проживали в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Больше всего пациентов выявлено в Мэриленде и Нью-Йорке. Предварительно, пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.
На неделе о вспышке заболевания заявили в Канаде
Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады.
В этой стране от болезни умерли также два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.
В мае от листериоза умер москвич
17 мая сообщалось о смерти от листериоза мужчины в Москве. Он отравился рулетом из морепродуктов, заказанным из онлайн-магазина.
Девушке москвича вкус блюда показался странным, однако тот не стал выкидывать продукт и съел его сам. Через некоторое время мужчине стало плохо, а в течение нескольких дней его состояние ухудшалось. В результате пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли. Было возбуждено уголовное дело.
Экспертиза показала, что причиной смерти москвича стал вызвавший поражение мозга листериоз, возбудителя которого нашли в просроченной рыбе.
Листериоз считается одной из самых тяжелых болезней
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), листериоз – редкая и одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. В год фиксируется от 0,1 до 10 случаев заболевания на один миллион человек.
Инфекционное заболевание может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой. Среди пищевых продуктов высокого риска: мясные полуфабрикаты и готовые к употреблению мясные продукты (например, мясные продукты и сосиски), мягкие сыры и рыбная продукция холодного копчения.