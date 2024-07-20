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07:51, 20 июля 2024Мир

В США вслед за Канадой произошла вспышка опасного и редкого заболевания. Ранее в Москве от него умер мужчина

В США вслед за Канадой вспыхнул смертельно опасный листериоз

Фото: pixabay.com

В США объявили вспышку листериоза, которая охватила уже 12 штатов и унесла жизни двух человек, еще 28 госпитализированы. Об этом сообщил американский Центр по контролю за заболеваниями.

Жертвы инфекции проживали в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Больше всего пациентов выявлено в Мэриленде и Нью-Йорке. Предварительно, пострадавшие отравились готовыми мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

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На неделе о вспышке заболевания заявили в Канаде

Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады.

В этой стране от болезни умерли также два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

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В мае от листериоза умер москвич

17 мая сообщалось о смерти от листериоза мужчины в Москве. Он отравился рулетом из морепродуктов, заказанным из онлайн-магазина.

Девушке москвича вкус блюда показался странным, однако тот не стал выкидывать продукт и съел его сам. Через некоторое время мужчине стало плохо, а в течение нескольких дней его состояние ухудшалось. В результате пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли. Было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что причиной смерти москвича стал вызвавший поражение мозга листериоз, возбудителя которого нашли в просроченной рыбе.

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Листериоз считается одной из самых тяжелых болезней

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), листериоз – редкая и одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. В год фиксируется от 0,1 до 10 случаев заболевания на один миллион человек.

Инфекционное заболевание может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой. Среди пищевых продуктов высокого риска: мясные полуфабрикаты и готовые к употреблению мясные продукты (например, мясные продукты и сосиски), мягкие сыры и рыбная продукция холодного копчения.

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      Марина Совина
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