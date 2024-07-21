Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Сегодня
17:00 (Мск)
Александра Саснович
Будапешт
Мирра Андреева
Сегодня
18:00 (Мск)
Нома Ноа-Акугуэ
Яссы
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Химки
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
13:50, 21 июля 2024Спорт

В оргкомитете высказались о дискриминации россиян на Олимпиаде-2024

Глава оргкомитета Эстанге: на Играх не будет дискриминации нейтральных россиян

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге высказался о дискриминации россиян и белорусов на турнире. Его слова приводит ТАСС.

«Мы приветствуем делегации всех спортсменов, которые отобрались на Игры и одобрены для участия международными федерациями и Международным олимпийским комитетом», — заявил он. Эстанге добавил, что нейтральным спортсменам предоставлен такой же доступ к Олимпийской деревне, как и другим, и в этом вопросе нет никакой дискриминации.

В Париже-2024 в нейтральном статусе выступят 15 российских спортсменов. Это три представителя велоспорта, семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, а также один пловец и одна батутистка. Кроме того, допущены 17 белорусских спортсменов.

При этом россияне и белорусы не смогут принять участие в церемонии открытия Игр. Вопрос о допуске на церемонию закрытия будет решен позднее.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский рискует совершить политическое самоубийство». Кличко допустил проведение референдума для достижения мира

      Трос аттракциона в Киеве оторвался и выбросил человека в реку

      Экс-тренер сборной России призвал КХЛ взять пример с балета

      Названы причины безрезультатных поисков пропавшего в России вертолета

      Украина захотела получить электроэнергию от Евросоюза

      В России высказались о политическом будущем Зеленского

      Первую леди Южной Кореи допросили из-за скандала с дорогими сумками

      Два человека пострадали при обстреле ВСУ автомобилей в Белгородской области

      Нападение двух бойцовских собак на женщину в российском городе попало на видео

      Российские приставы повесили на первоклассницу долг «за какого-то Мустафу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше