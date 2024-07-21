В оргкомитете высказались о дискриминации россиян на Олимпиаде-2024

Глава оргкомитета Эстанге: на Играх не будет дискриминации нейтральных россиян

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге высказался о дискриминации россиян и белорусов на турнире. Его слова приводит ТАСС.

«Мы приветствуем делегации всех спортсменов, которые отобрались на Игры и одобрены для участия международными федерациями и Международным олимпийским комитетом», — заявил он. Эстанге добавил, что нейтральным спортсменам предоставлен такой же доступ к Олимпийской деревне, как и другим, и в этом вопросе нет никакой дискриминации.

В Париже-2024 в нейтральном статусе выступят 15 российских спортсменов. Это три представителя велоспорта, семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, а также один пловец и одна батутистка. Кроме того, допущены 17 белорусских спортсменов.

При этом россияне и белорусы не смогут принять участие в церемонии открытия Игр. Вопрос о допуске на церемонию закрытия будет решен позднее.