Гендиректор МОК заявил об отсутствии Исинбаевой на сессии организации в Париже

Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Де Кеппер заявил об отсутствии двукратной победительницы Игр Елены Исинбаевой на сессии организации в Париже. Его слова приводит РИА Новости.
19 июля стало известно, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий. Официально эта информация не подтверждалась.
Также стало известно, что МОК отказал Исинбаевой в получении статуса почетного члена организации. Там подчеркнули, что для этого необходимо проработать в МОК не менее десяти лет.
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этом виде спорта. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.