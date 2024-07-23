Гендиректор МОК заявил об отсутствии Исинбаевой на сессии организации в Париже

Гендиректор МОК Де Кеппер заявил об отсутствии Исинбаевой на сессии организации

Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Де Кеппер заявил об отсутствии двукратной победительницы Игр Елены Исинбаевой на сессии организации в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

19 июля стало известно, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий. Официально эта информация не подтверждалась.

Также стало известно, что МОК отказал Исинбаевой в получении статуса почетного члена организации. Там подчеркнули, что для этого необходимо проработать в МОК не менее десяти лет.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этом виде спорта. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.