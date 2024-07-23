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11:32, 23 июля 2024Спорт

Гендиректор МОК заявил об отсутствии Исинбаевой на сессии организации в Париже

Гендиректор МОК Де Кеппер заявил об отсутствии Исинбаевой на сессии организации
Елена Исинбаева. Архивное фото

Елена Исинбаева. Архивное фото . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Де Кеппер заявил об отсутствии двукратной победительницы Игр Елены Исинбаевой на сессии организации в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

19 июля стало известно, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий. Официально эта информация не подтверждалась.

Также стало известно, что МОК отказал Исинбаевой в получении статуса почетного члена организации. Там подчеркнули, что для этого необходимо проработать в МОК не менее десяти лет.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этом виде спорта. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

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      Алексей Гусев
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