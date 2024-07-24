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00:12, 27 июля 2024Россия

27 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

27 июля 2024 года в России поздравляют всех сотрудников торговли и многофункциональных центров, а также скорбят о детях, пострадавших в Донбассе. Кроме того, по всему миру отмечают День крем-брюле — уникального десерта с кремом и карамелью. «Лента.ру» рассказывает о главных праздниках, которые приходятся на последнюю субботу июля, а также о приметах этого дня и родившихся сегодня знаменитостях.

Праздники в России

День работника торговли

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Праздник отмечают каждый год в четвертую субботу июля. В 2024 году он приходится на 27 июля. В современном виде праздник существует с 2013 года — именно тогда вышел указ президента № 459 «О Дне работника торговли». До этого сотрудники торговли и ЖКХ отмечали общий день, который выпадал на третье воскресенье марта.

Сфера торговли объединяет множество профессий — от продавцов, кассиров и грузчиков до ревизоров, товароведов и маркетологов. Словом, этот день отмечают все, кто работает в ретейле, оптовых продажах, онлайн- и офлайн-магазинах. В 2020 году в России в сфере торговли были заняты 10,9 миллиона человек.

День работника МФЦ

Фото: АГН «Москва»

Дата праздника связана с федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который вступил в силу 27 июля 2010 года. Именно он определяет деятельность МФЦ как структуры, которая помогает людям взаимодействовать с государством без лишней бюрократии.

Многофункциональные центры «Мои документы» появились по всей России после административной реформы госуслуг. Ее главный результат — получить услуги от государства стало возможно в едином месте, в режиме «одного окна». Только в Москве работает больше 130 офисов, где оказывают от 280 услуг.

Какие еще праздники отмечают в России 27 июля

Праздники в мире

Международный день крем-брюле

Фото: Orkun Orcan / Unsplash

Крем-брюле — это десерт из заварного крема под твердой карамелью. Точная родина этого лакомства неизвестна, но впервые его рецепт появился в книге французского повара Франсуа Массиало в 1691 году. При этом широкую популярность десерт получил в 1980-х — моду на него ввел нью-йоркский ресторан La Cirque.

Традиционно крем-брюле подают в рамекинах — небольших, но глубоких керамических тарелках. В разных вариантах рецептов его можно подавать в тарталетках, заливать в пироги, торты или кексы.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 июля

  • День памяти жертв Вьетнамской войны;
  • День сони в Финляндии;
  • Международный день декора;
  • День ковбоя в США.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Стефана Махрищского

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Стефан Махрищский родился в Киеве в XIV веке. Спасаясь от власти митрополита Киевского, нашел убежище в Москве и стал приближенным преподобного Сергия Радонежского. По благословению митрополита Московского Стефан основал обитель в местечке Махрище недалеко от Троице-Сергиевой лавры.

Преподобный дожил до глубокой старости и в последние годы принял великую схиму — то есть начал соблюдать особенно суровую аскезу. Его мощи обрели в 1550 году. Они прославились разными чудесами — исцеляли верующих и умножали хлеб во время голода.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 июля

  • День памяти апостола от 70 Акилы;
  • День памяти мученика Иуста Римского;
  • День памяти преподобного Никодима Святогорца;
  • День памяти преподобного Еллия монаха;
  • Празднование в честь иконы Божией Матери Елисаветградская.

Приметы на 27 июля

  • Безоблачное небо ночью — к солнечной погоде до конца лета.
  • Наступила жаркая погода — урожай будет хорошим.
  • Сны в ночь на этот день намекают на денежные перемены.
  • Нельзя выбрасывать еду, иначе обеднеешь.
  • Если день был теплым и прошел без дождя, осень будет сухой.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Кто родился 27 июля

Юрий Клинских (1964-2000)

Российский музыкант Юрий Клинских также известен как Юрий Хой. Его называли главным панком России. Клинских основал группу «Сектор Газа» и оставался ее бессменным лидером. Группа прославилась в 1990-х и пользовалась всенародной популярностью. Ее песни отличались наличием мата, скабрезными сюжетами и черным юмором. Среди самых известных из них — «Туман», «Демобилизация» и «Домой».

Александр Тимарцев, или Ресторатор (36 лет)

День рождения 27 июля также отмечает хип-хоп-исполнитель Александр Тимарцев, известный как Ресторатор. Он прославился как один из создателей и главное «лицо» шоу Versus Battle. Оно выходило на YouTube в середине 2010-х и собирало миллионные просмотры за счет известных участников, которые противостояли друг другу в рэп-поединках. В 2024 году Ресторатор ведет стримы и развивает свой YouTube-канал с обзорами еды, музыки и кино.

Кто еще родился 27 июля

Актер Джулиан Макмэхон

Актер Джулиан Макмэхон

Фото: Danny Moloshok / Reuters

  • Джулиан Макмэхон (56 лет) — австралийский актер, известный по сериалу «Зачарованные»;
  • Николай Костер-Вальдау (54 года) — датский актер, известный по сериалу «Игра престолов»;
  • Яков Цвиркунов (49 лет) — российский рок-музыкант, участник группы «Северный Флот», экс-гитарист «Короля и Шута»;
  • Тамерлан Тменов (47 лет) — российский дзюдоист и чемпион Европы;
  • Джонатан Рис-Майерс (47 лет) — ирландский актер.

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      Дарья Сидорова
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