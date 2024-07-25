Эксперт объяснил сообщения об использовании ВС РФ американских чипов в ракетах

Кошкин усомнился в использовании американских чипов в ракетах ВС РФ

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил сообщения американских СМИ об использовании Вооруженными силами (ВС) американских чипов в своих ракетах. В разговоре с «Лентой.ру» специалист усомнился в достоверности подобной информации.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственное исследование писало, что в российских ракетах используются американские микрочипы и сенсоры. По данным газеты, с начала спецоперации на Украине Россия смогла получить чипы почти на четыре миллиарда долларов более чем от 6000 компаний. Среди ракетных комплектующих, о которых говорится в публикации, имеется полевая программируемая затворная матрица, производимая компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

«Я, конечно, не владею инсайдерской информацией о том, что, как и сколько закупали. Только Министерство обороны может такое подтвердить. Но, какую бы ерунду про нас ни говорили, я никому из них не верю. То, что наши ракеты самые лучшие и выполняют свои функциональные задачи, показывают результаты пусков и сводок», — отметил Кошкин.

В начале июля независимые специалисты по безопасности нашли уязвимость в новых процессорах Intel. По их словам, уязвимость, которая получила название Indirector, позволяет обойти системы безопасности и взломать компьютер. Специалисты сообщили о проблеме Intel, которая выпустила защитное обновление.