В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

NYT заявила об использовании Россией американских микрочипов в ракетах

Россия использует в своих ракетах американские микрочипы и сенсоры, заявила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное исследование. По данным газеты, с начала спецоперации на Украине Россия смогла получить чипы почти на 4 миллиарда долларов более чем от 6000 компаний.

Как отмечается, несмотря на то, что Запад пытался перекрыть доступ к полупроводникам с помощью торговых ограничений, Россия создала настолько надежную цепочку параллельных поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти столько же критически важных чипов, сколько за тот же период 2021 года. Также, согласно анализу, трансакции теперь все чаще осуществляются в юанях.

NYT указывает, что импорт технологий в Россию начинается с того, что американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. При этом по закону производители микросхем не обязаны отслеживать, куда направляются их товары. Затем, как уточняется, Россия обращается к международным дистрибьюторам в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре, чтобы обеспечить стабильные поставки техники.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

NYT обратила внимание на роль Китая в этом процессе

Являясь ведущим мировым производителем электроники, Китай импортирует большое количество западных компонентов и производит из них бытовую электронику. По мнению отраслевых экспертов, китайские фирмы могут легко поставлять все это в Россию. В то же время Китай не раз отрицал, что предоставляет оружие или технику какой-либо стороне конфликта на Украине.

При этом из-за ограниченных внутренних производственных мощностей у Соединенных Штатов нет другого выбора, кроме как продолжать отправлять чипы в Китай для производства, упаковки и сборки.

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Американские чипы нашли в российских ракетах

Одним из важных чипов в российских ракетах, по данным NYT, является полевая программируемая затворная матрица, или F.P.G.A., производимая американскими компаниями — такими как Advanced Micro Devices и Intel. Чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для быстрой обработки данных и запрещен к продаже в России.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, на которые ссылается NYT, главным поставщиком микросхем выступает Китай — страна поставила 29 процентов всех импортируемых Россией полупроводниковых приборов. В материале говорится, что компания Texas Instruments, производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов «Шахед» и «Ланцет» располагает заводом по сборке и испытанию чипов в китайском городе Чэнду. В то же время Micron Technology, еще один американский производитель микросхем, производит чипы в Сиане.

Американская разведка предположила поставки военных технологий Китая в Россию

В своем докладе «Поддержка, оказанная КНР России» разведка указывала, что Китай поставляет России технологии и оборудование, которые применяются в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что китайские фирмы, вероятно, помогают Москве уклоняться от санкций, хотя «трудно установить масштабы» этой помощи.

Китай не раз опровергал подобные сообщения. Так, в частности, министр обороны КНР Дун Цзюнь подчеркивал, что Китай не поставляет оружие участникам украинского конфликта, а также тщательно следит за экспортом товаров двойного назначения. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь между тем отмечал, что Китай занимает осторожную и ответственную позицию по вопросам, касающимся экспорта вооружений.