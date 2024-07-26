В топ самых сексуальных атлетов Игр-2024 попала не отобравшаяся на них Ефимова

NYP включило в топ сексуальных атлетов Игр-2024 не отобравшуюся на них Ефимову

New York Post (NYP) составило список самых сексуальных спортсменов летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Он доступен на сайте американского издания.

Всего в список включили девять атлетов. В том числе в него попала российская пловчиха Юлия Ефимова. «Ефимова приедет в Париж, чтобы продемонстрировать прекрасную внешность и мастерство перед преданными болельщиками», — отмечается в материале. При этом спортсменки на турнире не будет — она не смогла отобраться на ОИ.

У Ефимовой был нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля на Сене. Соревнования продлятся до 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.