Разгромная победа Медведева, провал велогонщиков и скандал в футболе. Как прошел первый день Олимпиады в Париже

Сборная Австралии возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады-2024

В Париже завершился первый день Олимпийских игр, медальный зачет возглавила сборная Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 14 комплектов наград. Австралийские спортсмены завоевали три золотые медали и две серебряные. Победили велогонщица Грейс Браун, пловчиха Ариарне Титмус на дистанции 400 метров вольным стилем, а также женская сборная по плаванию в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Вторыми стали пловец Элайджа Уиннингтон и мужская команда по плаванию в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

На втором месте расположилась сборная Китая, в активе которой два золота и одна бронза. Третье место заняли американцы с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Россияне были представлены в трех дисциплинах: велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица приняли участие в гонках с раздельного старта, пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, а теннисист Даниил Медведев начал путь к медалям.

Александра Ле и Ислам Сатпаев Фото: Manish Swarup / AP

Первую медаль на Играх завоевали представители Казахстана

Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли бронзовые награды в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии десяти метров. В дуэли за третье место они победили немцев Максимилиана Бенедикта Ульбриха и

Анну Янссен со счетом 17:5. Для Ле и Сатпаева Олимпиада стала первой в карьере. После победы стрелки заявили, что чувствуют себя замечательно.

Когда я пришла в этот спорт, то начала мечтать об участии в Олимпийских играх и о том, чтобы показать наилучший результат. Это моя цель, и я верю в нее. Знаю, что если показать себя в полную силу, там и будут и победы Александра Ле олимпийская призерка

Это первая медаль Казахстана на Играх в стрельбе с 1996 года. В Атланте два серебра завоевал Сергей Беляев (стрельба из винтовки), бронза была на счету Владимира Вохмянина (стрельба из скорострельного пистолета).

В этот же день Казахстан завоевал первое золото. Дзюдоист Елдос Сметов стал победителем в весовой категории до 60 килограммов. В финале Сметов оказался сильнее француза Луки Мхеидзе. На счету казахстанского спортсмена уже были две олимпийские медали — серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и бронза Токио-2020.

Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира

Российский теннисист стартовал с разгромной победы на Играх 2024 года в Париже. В первом раунде одиночного разряда 28-летний спортсмен одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1.

В следующем круге 28-летний россиянин встретится с победителем противостояния между австрийцем Себастианом Офнером и Робином Хасе из Нидерландов. Также Медведев начнет борьбу за медали в смешанном парном разряде вместе с 17-летней Миррой Андреевой.

Остальные матчи с участием российских теннисистов были перенесены на 28 июля из-за непрекращающегося дождя.

Пловец Сомов попал в полуфинал Игр

Сомов стал первым российским спортсменом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он успешно вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав результат, который позволил ему занять 13-е место в предварительных заплывах.

Кайфую вообще от всего. В принципе проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам Евгений Сомов пловец

В полуфинале Сомов финишировал только седьмым во втором заплыве. Он преодолел дистанцию ровно за одну минуту и суммарно стал 13-м, что не позволило спортсмену выйти в финал. Белорус Илья Шиманович также остался за пределами решающего заплыва.

Eвгений Сомов Фото: Marko Djurica / Reuters

Сомов примет участие в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся 1 августа.

Российские велогонщики остались без медалей

Дронова и Сырица стали первыми из российских спортсменов, выступившими в медальном событии. В гонке с раздельного старта Дронова финишировала на 21-м месте с отставанием в четыре минуты и 3,92 секунды. Победа досталась австралийке Грейс Браун. Серебряную награду Олимпиады увезла в Великобританию Анна Хендерсон. Тройку сильнейших замкнула представительница США Хлои Дайгерт. Сырица на этой же дистанции у мужчин стал предпоследним, заняв 31-е место из 32.

После финиша Дронова заявила, что мечтала принять участие в Олимпиаде, так это было для нее последним шансом. Она подчеркнула, что ждала решения правительства России и Международного олимпийского комитета, отметив, что никаких запретов с их стороны получено не было.

Дронова добавила, что другие участники Игр относятся к ней дружелюбно, и конфликтов у нее не возникало. «Жизнь научила меня слушать только то, что я хочу слышать. Мои родные меня поддерживают, никаких проблем нет», — подытожила велогонщица.

Не знаю, что может для меня это значить участия в Играх без флага и гимна. Я думаю, дома, да и во всех остальных странах, прекрасно понимают, откуда мы Тамара Дронова велогонщица

Это не последнее соревнование для Дроновой на Олимпиаде-2024. Вместе с Аленой Иванченко она примет участие в групповой гонке.

Сборную Канады по футболу наказали за использование дрона

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наказал женскую сборную Канады за то, что члены тренерского штаба использовали дроны для наблюдения за тренировкой соперниц из Новой Зеландии на Олимпиаде в Париже. Сборную оштрафовали на 226 тысяч долларов, а также лишили шести очков на групповом турнире Игр-2024.

Кроме того, главный тренер сборной Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди, у которого не было аккредитации на Олимпиаду, были отстранены от любой связанной с футболом деятельности сроком на год.

Канадки 25 июля обыграли новозеландок в стартовом матче олимпийского турнира со счетом 2:1. В группе А им еще предстоят матчи с Францией и Колумбией.

Итальянский спортсмен потерял обручальное кольцо в Сене

Прыгун в высоту Джанмарко Тамбери рассказал, что потерял кольцо во время церемонии открытия Олимпийских игр. Оно упало в реку. Тамбери был знаменосцем сборной Италии на церемонии. После этого спортсмен предложил своей жене, Кьяре Бонтемпи, бросить в воду Сены и ее обручальное кольцо, после чего у них будет повод заново сыграть свадьбу.

Я следил за ним глазами, пока не увидел, как оно подпрыгнуло внутри лодки. Проблеск надежды... Но, к сожалению, отскок был не в том направлении, и, перевернувшись более тысячи раз в воздухе, оно упало в воду, как будто это было единственным местом, где оно хотело оказаться Джанмарко Тамбери прыгун в воду

Итальянец является олимпийским чемпионом Токио, чемпионом мира (2023), трехкратным чемпионом Европы (2016, 2022, 2024).