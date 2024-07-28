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11:00, 28 июля 2024Спорт

В Госдуме призвали МОК поучиться у России проведению турниров

Депутат Госдумы Свищев призвал МОК поучиться у России проведению турниров
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал Международный олимпийский комитет (МОК) поучиться у России проведению турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«То есть МОК не надо хейтить все то, что связано с Россией, а какие-то проходящие в России вещи нужно воспринимать правильно. Нужно учиться у России и привлекать к сотрудничеству российских специалистов», — заявил Свищев. По его мнению, МОК уже начал копировать детали проведенных в России Игр будущего.

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Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже состоялась 26 июля. Мероприятие прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран. Церемония вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани и Сочи. В международном турнире была представлена 21 инновационная дисциплина, основанная на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. Всего в России выступило более двух тысяч спортсменов из 107 стран.

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      Дарья Коршунова
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