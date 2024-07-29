«Нет ничего невозможного». Эрдоган пригрозил Израилю вводом турецких войск. В ответ его сравнили с Саддамом Хусейном

Кац напомнил Эрдогану о судьбе Хусейна в ответ на его слова о вводе войск

Турецкие войска могут войти в Израиль так же, как в свое время вошли в Нагорный Карабах и Ливию пригрозил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению политика, Запад должен оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа, чтобы заставить Иерусалим остановить кровопролитие.

Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Эрдогана сравнили с Хусейном

В ответ глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил турецкого президента с бывшим лидером Ирака Саддамом Хусейном и напомнил о его судьбе.

Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось Исраэль Кац глава МИД Израиля

Нетаньяху выберет формат ответа на удар по Голанским высотам

27 июля был совершен обстрел деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложили ответственность за атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла».

Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что еврейское государство серьезно приблизилось к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». При этом ливанская группировка отвергла обвинения Израиля в ударе.

Позже МИД Израиля потребовал вывести с территории силы шиитского движения «Хезболла», назвав это последним шансом предотвратить войну с Ливаном.

Вскоре военный кабинет уполномочил Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта выбрать формат и время ответа на удар по Голанским высотам. В ночь на понедельник, 29 июля, Израиль обстрелял из артиллерии 15 населенных пунктов в Ливане.

Позиции Турции и Израиля по миру отличаются

По мнению Эрдогана, путь к окончательному миру на Ближнем Востоке возможен через решение о двух государствах — признание Палестины в качестве государства Советом безопасности Организации объединенных наций (ООН), на которую он возложил ответственность за урегулирование палестино-израильского конфликта.

В свою очередь Нетаньяху, выступая в Конгрессе США, предупредил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран. Он осудил признание рядом стран государственности Палестины, назвав этот шаг наградой за терроризм.