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15:42, 29 июля 2024Россия

Появилось новые кадры с места крушения поезда под Волгоградом

Baza: на месте крушения поезда под Волгоградом образовалась пробка

На месте крушения поезда под Волгоградом образовалась пробка. Новые кадры с перегона Гремячая — Котельниково публикует Telegram-канал Baza.

На месте происшествия образовалась большая автомобильная пробка. На кадрах видно, что несколько десятков машин выстроились в очередь в ожидании проезда через перегон. Несколько опрокинутых вагонов все еще лежат около путей. Недалеко от потерпевшего крушение поезда столпились люди.

Столкновение пассажирского поезда с КамАЗом произошло 29 июля. Водитель грузового автомобиля пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково — в результате, по разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Всего в поезде КазаньАдлер находились 800 пассажиров. По последним данным, пострадали 140 человек, из них 30 госпитализировали. На опубликованных ранее кадрах видно, как люди вылезали из окон перевернутого вагона, а им помогали те, кто уже выбрался.

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      Елена Торубарова
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