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14:02, 29 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о нанесенных сыном миллионера Бажаева травмах полицейскому

РБК: сын миллиардера Бажаева ударил полицейского по голове, корпусу и в пах
Тимур Бажаев

Тимур Бажаев. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур ударили полковника МВД по голове, корпусу и в пах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, у полицейского зафиксировали ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века. Молодой человек хотел войти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но получил отказ — вход на территорию «Лужников», где располагалось заведение, был ограничен из-за концерта Леонида Агутина.

Проходить в ресторан с досмотром Бажаев не захотел и попытался самостоятельно открыть щеколду калитки, однако полицейский ему не позволил. Сообщается, что в ответ на действия правоохранителя мужчина начал материться и хватать полковника за одежду, а когда полицейский применил силу, нанес ему удары.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд арестовал Бажаева на два месяца. Он обвиняется по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

Инцидент произошел 27 июля, тогда же стало известно о задержании Бажаева. Его отец усомнился в виновности сына, но обещал не заступаться за него.

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      Илона Палей
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