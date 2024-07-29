Успевшего объясниться после столкновения с поездом водителя грузовика ввели в кому

Shot: водителя грузовика, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, ввели в кому

Водителя грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань — Адлер под Волгоградом, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, 43-летний Асламбек Усматов находится в тяжелом состоянии — у него диагностировали множественные переломы ребер, черепа и сильное сотрясение мозга. С ним работают нейрохирурги.

Ранее сообщалось, что мужчина находится в сознании. Он успел объяснить, что не смог вовремя затормозить и вылетел перед составом.

Столкновение пассажирского поезда с КамАЗом произошло 29 июля — с рельсов сошли, по разным данным, семь-восемь вагонов. По последним данным, пострадали 140 человек, из них 30 госпитализировали.