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16:34, 29 июля 2024Россия

Успевшего объясниться после столкновения с поездом водителя грузовика ввели в кому

Shot: водителя грузовика, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, ввели в кому

Фото: Анастасия Масалова / ТАСС

Водителя грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом КазаньАдлер под Волгоградом, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, 43-летний Асламбек Усматов находится в тяжелом состоянии — у него диагностировали множественные переломы ребер, черепа и сильное сотрясение мозга. С ним работают нейрохирурги.

Ранее сообщалось, что мужчина находится в сознании. Он успел объяснить, что не смог вовремя затормозить и вылетел перед составом.

Столкновение пассажирского поезда с КамАЗом произошло 29 июля — с рельсов сошли, по разным данным, семь-восемь вагонов. По последним данным, пострадали 140 человек, из них 30 госпитализировали.

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      Елена Торубарова
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