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14:51, 30 июля 2024Спорт

Муфтий назвал неуважением к религиозным ценностям церемонию открытия Игр-2024

Муфтий Крганов назвал церемонию открытия ОИ плевком в здравомыслящую часть мира

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Муфтий Москвы и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов выступил с критикой церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что современные ОИ, призванные объединять нации и уважать многообразие культур и религий, все чаще становятся ареной политических и идеологических манипуляций.

«Запад в очередной раз показал свою больную идеологию. Это неуважение к культурным и религиозным ценностям всех верующих, и в первую очередь — христиан. Библия — это священная книга, и любые насмешки или пародии на нее просто недопустимы», — подчеркнул муфтий. Крганов выразил недоумение тем, что подобное действо можно было допустить, согласовать и показать на всю планету.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 в Париже — это плевок во всю здравомыслящую часть мирового сообщества

Альбир Кргановмуфтий

Крганов добавил, что уважение к религиозным ценностям должно стать во главе угла каждого государства. «И Россия в этом плане является замечательным примером для всего Запада. Очень надеюсь, что и тут международное сообщество, а особенно организаторы будущих крупных спортивных событий, примут это к сведению и не допустят подобных инцидентов в будущем», — резюмировал он.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности.

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