Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:50, 1 августа 2024Экономика

В Словакии остановку транзита нефти назвали угрозой энергобезопасности

МИД Словакии: остановка транзита нефти Киевом угрожает энергобезопасности страны
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: frimufilms / freepik

В Словакии остановку транзита российской нефти через Украину назвали угрозой энергобезопасности страны. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных и европейских дел республики пишет Reuters.

По словам МИД Словакии, ситуация серьезная. Пока вопрос с блокировкой Киевом поставок нефти не решен, он угрожает энергетической безопасности Словакии, добавили в ведомстве.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» 17 июля, после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

ЕК в четверг, 1 августа, отказалась проводить срочные консультации по вопросам поставки нефти в Венгрию и Словакию, сославшись на отсутствие угрозы для энергетической безопасности Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что ЕК предпринимает очень серьезные усилия, направленные на уход от нефти, получаемой из России. Позднее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Загреб может снабжать Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод JANAF.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал участвовавших в обмене заключенных

      Харрис встретит обмененных с Россией заключенных

      На Украине заявили об исчерпании источников финансирования ВСУ

      Семейный отдых в шикарном кемпинге превратился в кошмар из-за «заляпанных какашками» стен

      Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве

      Жена Игоря Стрелкова порассуждала об оставшемся в колонии на фоне обмена муже

      В МИД России заявили о помощи Мали в повышении боеспособности ВС

      Любительский клуб обыграл профессиональную команду в матче Кубка России со счетом 8:1

      ФСБ сообщила о возвращении детей вместе с обмененными россиянами

      У миллениалов выросла заболеваемость раком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше