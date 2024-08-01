В Словакии остановку транзита нефти назвали угрозой энергобезопасности

МИД Словакии: остановка транзита нефти Киевом угрожает энергобезопасности страны

В Словакии остановку транзита российской нефти через Украину назвали угрозой энергобезопасности страны. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных и европейских дел республики пишет Reuters.

По словам МИД Словакии, ситуация серьезная. Пока вопрос с блокировкой Киевом поставок нефти не решен, он угрожает энергетической безопасности Словакии, добавили в ведомстве.

Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» 17 июля, после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

ЕК в четверг, 1 августа, отказалась проводить срочные консультации по вопросам поставки нефти в Венгрию и Словакию, сославшись на отсутствие угрозы для энергетической безопасности Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что ЕК предпринимает очень серьезные усилия, направленные на уход от нефти, получаемой из России. Позднее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Загреб может снабжать Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод JANAF.