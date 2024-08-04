Шансы США противостоять России и Китаю оценили

Генерал Келлог: при Байдене США не способны оказать сопротивление России и Китаю

В период президентства Джо Байдена США не способны противостоять России и Китаю. Таким образом перспективы Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox оценил американский генерал в отставке Кит Келлог.

По его словам, шансы оказать сопротивление РФ и КНР определяет потенциал и личность действующего в США президента. «Нет, мы не готовы. И не из-за состояния наших вооруженных сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Все сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: к чему мы стремимся и что мы хотим сделать», — заявил Келлог.

Он убежден, что США не сумели четко донести до России и Китая необходимый посыл. «Мы сильны, мы дадим отпор, бойтесь нас» — лишь такое сообщение, по мнению бывшего военного, возымело бы эффект в отношении упомянутых держав. «Наши противники не реагируют на доброту. Они реагируют на силу и давление», — считает Келлог.

Ранее в российском МИДе обвинили США и Японию в подготовке к масштабному конфликту под предлогом угрозы от России и Китая. В ведомстве заверили, что ответ на подобные провокации Москва будет координировать вместе с северокорейской и китайской сторонами.