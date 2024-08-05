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12:30, 5 августа 2024Спорт

В Госдуме высказались о планах США очернить российских фигуристок и синхронисток

Депутат Свищев усомнился в возможности США очернить российский спорт

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на планы США при помощи информационных кампаний очернить «самые русские» виды спорта — фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику. В разговоре с «Лентой.ру» депутат усомнился в возможности успеха подобных кампаний.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США запланировали очередной этап кам­пании по изоляции России в мировом спорте. Отмечается, что в этот раз под удар могут попасть «самые русские» дисциплины — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.

«История, к сожалению, не новая, она нам хорошо известна. Считаю, маловероятно, что у них что-то получится. Мы сейчас видим ситуацию с развитием дела Камилы Валиевой, это некоторое продолжение. Они не хотят, чтобы эти скандалы забывались», — заявил Свищев.

Вместе с тем парламентарий порекомендовал соответствующим службам обратить внимание на вопросы внутренней спортивной повестки США. «Им стоит обратить внимание на то, почему в США у представителей многих видов спорта есть легальная возможность применять запрещенные препараты — в американском футболе, баскетболе», — добавил депутат.

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В феврале бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал к жестким санкциям против российских спортсменов. «Российский флаг и гимн следует запретить на Олимпийских играх навсегда. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на десять лет, не меньше», — добавил Родченков.

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      Кирилл Садовский
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