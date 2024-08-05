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14:14, 5 августа 2024Спорт

В Париже отказались связывать госпитализацию триатлонистки с заплывом в Сене

Заммэра Парижа Рабадан: болезнь триатлонистки Мишель не связана с качеством воды
Клэр Мишель

Клэр Мишель. Фото: Jasper Jacobs / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта и Олимпийских игр Пьер Рабадан отказался связывать госпитализацию бельгийской триатлонистки Клэр Мишель с качеством воды в Сене. Его слова приводит Franceinfo.

«На сегодняшний день мы не можем установить никакой связи между больными спортсменами и качеством воды в Сене», — заявил он. Рабадан отметил, что к врачам обращались не только атлеты, которые плавали в реке.

О госпитализации Мишель стало известно 4 августа. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за этого сборной Бельгии пришлось сняться со смешанной эстафеты.

Позднее кишечную инфекцию обнаружили еще у двух атлетов — швейцарских триатлонистов Адриена Бриффода и Симона Вестерманна. Они также пропустили смешанную эстафету.

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      Дарья Коршунова
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