В Париже отказались связывать госпитализацию триатлонистки с заплывом в Сене

Заммэра Парижа Рабадан: болезнь триатлонистки Мишель не связана с качеством воды

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта и Олимпийских игр Пьер Рабадан отказался связывать госпитализацию бельгийской триатлонистки Клэр Мишель с качеством воды в Сене. Его слова приводит Franceinfo.

«На сегодняшний день мы не можем установить никакой связи между больными спортсменами и качеством воды в Сене», — заявил он. Рабадан отметил, что к врачам обращались не только атлеты, которые плавали в реке.

О госпитализации Мишель стало известно 4 августа. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за этого сборной Бельгии пришлось сняться со смешанной эстафеты.

Позднее кишечную инфекцию обнаружили еще у двух атлетов — швейцарских триатлонистов Адриена Бриффода и Симона Вестерманна. Они также пропустили смешанную эстафету.