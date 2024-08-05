Земфира предложила депутату «смыть с себя зло» за слова про российских теннисисток

Земфира не согласилась с депутатом Журовой про медаль теннисисток на Олимпиаде

Певица Земфира (признана иноагентом) не согласилась с депутатом Госдумы и олимпийской чемпионкой Светланой Журовой про значение серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер для страны. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

До этого Журова заявила, что спортсменки завоевали медали «для себя», и по ее мнению, «к стране это никакого отношения не имеет». При этом депутат отметила, что сами теннисистки в этом не виноваты.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» — ответила ей Земфира.

Шнайдер в паре с Андреевой завоевала серебро Игр в Париже в женском парном разряде. В финале россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Теннисистки были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна. Их результат не будет отображен в командном медальном зачете.