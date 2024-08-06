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13:10, 6 августа 2024Силовые структуры

Арестованный сенатор Савельев подал жалобу

Сенатор Савельев обжаловал арест по делу об убийстве

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев подал апелляционную жалобу на судебное решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Защита арестованного обжаловала постановление Басманного суда Москвы, который 2 августа отправил сенатора в СИЗО. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Законность решения об аресте проверит Мосгорсуд.

Савельева задержали 2 августа в Совете Федерации. Его обвинили в том, что он нанял в качестве киллера бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний России. За 100 тысяч долларов тот должен был расправиться с бизнес-партнером сенатора Сергеем Ионовым, который якобы растратил деньги их компании.

Оперативники инсценировали расправу над Ионовым, а затем подделали карту вызова скорой помощи и протокол осмотра тела. Получив эту информацию, Савельев передал киллеру гонорар. Свою вину он не признал.

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      Любовь Ширижик
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