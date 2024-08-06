В России высказались о планах Киева совершить покушение на Путина

Депутат Чепа: Киев готов на провокации, хотя при этом заявляет о переговорах

Киев готов к любым провокациям против Москвы, хотя одновременно с этим заявляет о готовности к возобновлению переговоров, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал планируемое Киевом покушение на президента России Владимира Путина и главу Министерства обороны РФ Андрея Белоусова.

«Белоусов звонил [главе Пентагона Ллойду] Остину и предупреждал его о том, что нам это хорошо известно и попытки таких действий могут закончиться печально», — рассказал Чепа.

Сегодняшний режим Киева, который теряет все, наверное, готов идти на всякие провокации, хотя при этом декларирует о готовности переговоров. Мы понимаем, что это ложь. Невозможно доверять им в чем-то Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что спецслужбы Украины планировали покушение на президента России Владимира Путина и главу Министерства обороны РФ Андрея Белоусова на параде в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 28 июля.

Рябков рассказал, что за несколько дней до парада Белоусов связался с шефом Пентагона Ллойдом Остином и провел с ним телефонный разговор, в ходе которого призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих намерений.

