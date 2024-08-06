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17:22, 6 августа 2024Россия

Раскрыты методы Пригожина по набору новобранцев в ЧВК «Вагнер». В чем они заключались?

Экс-боец «Вагнера» заявил, что в ЧВК брали людей с внушительным тюремным сроком

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по имени Сергей рассказал, как ее создатель Евгений Пригожин производил набор новобранцев.

По словам мужчины, изначально, когда началась спецоперация на Украине, он хотел написать письмо в Минобороны, чтобы попасть на передовую, но не сделал этого. Позднее к ним в тюрьму приехал Пригожин.

Пригожин набирал в ЧВК людей с внушительным тюремным сроком

По словам Сергея, руководитель ЧВК любил «эффектные жесты» — к заключенным он прилетел на вертолете. «Красная армия сейчас не везет коляску. Поэтому мне нужны штурмовики», — заявил тогда Пригожин.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Как указал экс-боец, руководитель «Вагнера» искал тех, чей срок составлял более 20 лет и желательно за умышленную расправу, а не за бытовой конфликт. «Мне нужна ваша выживаемость, ваш нестандартный подход», — указывал он. При этом сам герой материала в общей сложности провел в тюрьме 28 лет, а его новый срок составлял 22 года.

Всех новобранцев предупреждали, что их ждет «мясорубка», однако стимулом была свобода от заключения — в случае возвращения домой отслужившие вагнеровцы в тюрьму больше не возвращались. В результате из 12-й колонии Нижнего Тагила, где отбывал наказание рассказчик, на передовую под Луганск отправились 180 человек.

Первый бой делал новобранца «своим» в «Вагнере»

Бывший боец отметил, что первый его бой прошел за местную автозаправку. Тогда же он почувствовал, что отношение других участников ЧВК к нему сразу изменилось — он стал для них равным, «своим». При этом на фронте, по его словам, было место и юмору. Он пояснил, что позывные бывшим заключенным давал компьютер, из-за чего некоторые штурмовики имели необычные прозвища по типу Петрович и Люба. При этом у штурмовиков не было опознавательных знаков и шевронов, из-за чего их также называли «боевыми бомжами».

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Также собеседник рассказал, как однажды из Артемовска (украинское название — Бахмут) вывезли женщину с двумя маленькими детьми — мальчиками 6 и 8 лет. Так как сразу вывезти их было невозможно, некоторые время они провели в катакомбах. Тогда вагнеровцам захотелось как-то поддержать ребят. Многие из них нашли у себя талисманы в виде игрушек или какие-то лакомства и отдали их детям.

Чтобы попасть в «Вагнер», нужно было 40 раз отжаться и сделать столько же приседаний

По словам другого бывшего сотрудника ЧВК, чтобы попасть в «Вагнер», новобранцу нужно было 40 раз отжаться и сделать такое же количество приседаний.

При этом перед набором на службу, по его словам, каждому давали понять, что, скорее всего, он не вернется обратно живым.

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      Анастасия Алимпиева
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