Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшего замглавы Минобороны России

Мосгорсуд подтвердил продление ареста экс-замглавы Минобороны Иванова

Слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова закрыли для прессы

Начало событий в новости Слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова закрыли для прессы

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый останется в СИЗО до 23 сентября. Также под стражей остался второй фигурант дела Сергей Бородин.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу на решение нижестоящей судебной инстанции. Защита Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, указав на его положительные характеристики со службы.

Слушания проходили в закрытом для прессы режиме. Иванов участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО.

Иванову вменяют взятку в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Экс-замминистру предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

