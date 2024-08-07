Слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова закрыли для прессы

Мосгорсуд закрыл для прессы слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд закрыл для прессы слушания по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил провести заседание в закрытом режиме. После этого журналисты и слушатели ушли из зала.

Ранее стало известно, что Иванов примет участие в заседании Мосгорсуда, на котором решится вопрос его содержания под стражей, по видеосвязи из СИЗО.

Защита Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, указав на его положительные характеристики со службы.

Иванову вменяют взятку в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».