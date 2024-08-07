Объявлена возможная дата дебюта Сафонова за ПСЖ

Сафонов попал в заявку ПСЖ на товарищеский матч со «Штурмом» 7 августа

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на сайте объявил состав на товарищеский матч со «Штурмом», который состоится 7 августа.

В списке под 39-м номером значится новичок клуба, российский вратарь Матвей Сафонов. Таким образом, 7 августа может стать датой дебюта отечественного футболиста за французскую команду.

Ранее Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем в новом клубе. «Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке», — отметил он.

ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря 14 июня. Контракт с Сафоновым рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро.